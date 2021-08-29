Карпин — о запрете сахара в сборной России: может, до меня игроки и водку пили

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, что игрокам национальной команды употреблять сахар, передает «Спорт-Экспресс».

«Почему я запретил сахар в сборной? Потому что они профессиональные футболисты. Раньше они его употребляли? До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит – хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает», — сказал Карпин.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о перспективах развития российского футбола.