Карпин рассказал, сколько времени потребуется для подъема российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о перспективах развития российского футбола.

«Как прекратить падение в рейтинге УЕФА? Мы все говорим про эти проблемы. Но что бы мы не сделали — на подъем уйдёт минимум пять лет.

Я бы оградил от общения сейчас молодежь. Пускай они здесь спокойно без мишуры и славы адаптируются к мужскому футболу. Я жду от Головина, что он будет тащить. Но это не значит, что он должен быть лидером. Возможно ли это? Конечно. Разве Месси лидер? Он ни одного слова не говорит ни на поле, ни в раздевалке», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал возможные реформы чемпионата России, предложенные голландской компанией Hypercube.