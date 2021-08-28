Футболист умер во время матча в Калининграде

Футболист «Красной Звезды» из города Советска Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. Об этом сообщает Калининградская областная Федерация футбола.

Вратарь Шишмарев неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

Сообщается, что на место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, однако он скончался.

«В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Все футбольное сообщество региона соболезнует родным и близким Александра», — заявили в федерации и пообещали взять все расходы по организации похорон.

Ранее, 26 июня, в матче Любительской футбольной лиги (Юго-Запад) умер футболист. Трагедия произошла через пять минут с начала матча. Бригада врачей на стадионе не присутствовала.