Кузяев: в сборной ощущается отсутствие Дзюбы

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал об изменениях в национальной команде после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Что изменилось после Черчесова? Отличия, конечно же, есть. У каждого тренера свои требования к тренировочному процессу. В чем конкретно? Не могу сказать. Большое внимание уделяется восстановлению. Дзюба? Артема нет в команде. Дзюба отвечал за атмосферу в команде. Чувствуется, что его нет.

Карпин пока не говорил, кто капитан в сборной. Кто бы мог быть капитаном? Я не знаю, не задумывался. Харизматичный Джикия. Может, он будет», — приводит слова Кузяева «Спорт-Экспресс».

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее Карпин рассказал о выборе капитана и основного вратаря сборной России.