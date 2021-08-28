Емельяненко: у Джигурды песок сыплется, уже к земле пора привыкать

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал новость о том, что актер Никита Джигурда проведет бой с адвокатом Сергеем Жориным.

«Я как-то говорил, что у Джигурды уже песок из задницы сыплется. Ему на пенсию пора, а он еще на ринг зачем-то лезет. Никита и меня на бой вызывал. Но из-за того, что я дедушек не бью, этот поединок не состоялся.

Отдыхай, Никита Джигурда, уже к земле тебе пора привыкать. Хорошего тебе дня и отличного настроения. Пока-пока», — приводит слова Емельяненко Vseprosport.ru.

Поединок запланирован на 18 сентября в Москве. Соперники сойдутся в карде боя между Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым.

Ранее Александр Емельяненко критично отозвался о другом представителе России — Сергее Харитонове, который несколько дней назад потерпел поражение от Чейка Конго на турнире Bellator 265.