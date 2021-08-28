Игрок мадридского «Реала» пропустит матч против сборной России

Футболист мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич пропустит отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года против России, передает сайт Хорватского футбольного союза.

«Из-за травмы приводящей мышцы Лука Модрич пропустил на прошлой неделе матч Примеры с «Леванте» и в течение недели проходил курс лечения. Медицинские службы «Реала» и сборной Хорватии решили, что Модрич не может участвовать в отборочных матчах против России 1 сентября и Словакии 4 сентября», — говорится в заявлении.

Встреча состоится 1 сентября в «Лужниках».

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 числа) и Мальтой (7 сентября).

Ранее журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал невызов вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова на сентябрьские матчи сборной России, обратившись к тренеру вратарей национальной команды Виталию Кафанову.