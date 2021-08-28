Канделаки заявила, что готова оплатить любую программу реабилитации для Уткина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала новый пост в Telegram-канале, в котором высказалась по поводу популярного блогера и журналиста Василия Уткина.

«Василий Уткин все больше напоминает маньяка, который заперт в тесной комнате со своими воспоминаниями. Воспоминания эти связаны исключительно с телеканалом «Матч ТВ»: что мы делаем, что будем делать, что делают наши сотрудники в эфире и за его пределами. И это понятно: ничего интересного в жизни Василия, вне контекста «Матч ТВ», не происходило и не происходит.

Я же сохраняю свою позицию. Меня часто спрашивают: а что нужно, чтобы Уткин вернулся на ваш телеканал? Отвечаю: выздороветь, перестав пить. Напоминаю, для этого есть прекрасные рехабы в России, и я готова оплатить любую программу реабилитации во здравие Василия», — написала Канделаки.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин назвал Тину Канделаки пылесосом на казенной электроэнергии. Так он прокомментировал уход комментатора Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».