Божович: судейство в России просто отвратительное, смешнее всего выглядит «Зенит»

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович раскритиковал судейство в чемпионате России.

«Судейство в России просто отвратительное, даже VAR не помогает. Очень медленный темп, который отличается от современного европейского футбола. Слишком много времени уходит на просмотр VAR, постановку стенок. В российском футболе нет скорости, а это напрямую зависит от судей.

Конечно, в России есть хорошие арбитры, но когда они судят у себя, то очень много думают, в какую сторону свистнуть. Поэтому столько ошибок. А на европейской арене, напротив, российские арбитры работают хорошо. Я очень рад за Карасева, он показал высокое качество судейства на Евро и в Суперкубке, но в России он думает, куда свистнуть.

А так, он хорош. И не только он — есть еще Безбородов и другие арбитры, которые тоже могут качественно судить. А во всей этой ситуации смешнее всего выглядит «Зенит», который постоянно жалуется на судейство», — приводит слова специалиста Sport24.

Петербургский «Зенит» после шести туров находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 14 очками. Второе место занимает «Динамо» (13), замыкают тройку лидеров «Сочи» и московский «Локомотив», имеющие по 12 баллов.

На десятом месте идет московский «Спартак» (7). Красно-белые в шестом туре уступили «Сочи» (1:2). Подопечные Руя Витории лишь на три очка опережают тульский «Арсенал», который находится в зоне вылета. В очном поединке команд была зафиксирована ничья (1:1).

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