В «Спартаке» отреагировали на информацию, что Соболев посещал ночные клубы перед матчем РПЛ

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что форвард красно-белых Александр Соболев посещал ночные клубы накануне одного из матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это абсолютно неправдивая и непроверенная информация. Соболев не посещал ночных клубов и после этой информации, озвученной в эфире «Матч ТВ», Александру прилетело много негативных комментариев. В «Спартаке» и так непростая ситуация и когда звучат такие вещи, мы их искренне не понимаем, — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что стала известна причина баннера фанатов московского «Спартака», в котором они обвиняют игроков в походы в ночные клубы.

Напомним, во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (1:2) фанаты красно-белых вывесили баннер с текстом: «Любимый клуб стал ездить в клубы. За это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намек понятен».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает десятое место, набрав семь очков.