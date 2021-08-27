Стало известно расписание матчей «Зенита» на групповом этапе ЛЧ

Стало известно расписание матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Напомним, подопечные Сергея Семака сыграют с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

1-й тур. 14 сентября, 22:00 мск

«Челси» — «Зенит»

2-й тур. 29 сентября, 19:45 мск

«Зенит» — «Мальме»

3-й тур. 20 октября, 22:00 мск

«Зенит» — «Ювентус»

4-й тур. 2 ноября, 23:00 мск

«Ювентус» — «Зенит»

5-й тур. 23 ноября, 23:00 мск

«Мальме» — «Зенит»

6-й тур. 8 декабря, 20:45 мск

«Зенит» — «Челси»

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Наставник считает, что в группе собраны команды высокого уровня. Специалист отметил, что «Ювентус» и «Челси» не нуждаются в представлении.

«Сами знаете, что в Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Что касается «Челси» – на данный момент это явный фаворит и по результатам, и по игре. Что касается «Ювентуса», команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии и, естественно, тоже один из самых известных топ-клубов», — сказал Семак.