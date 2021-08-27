Лукашенко раскритиковал хоккейную сборную Белоруссии после поражения от Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал сборную страны по хоккею после поражения от Польши (0:1) в первом туре квалификации на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А так — будем, как вчера великие хоккеисты. Поехали и проиграли Польше. Там-то хоккей вообще непопулярен, им занимается двадцать человек. Ну как так можно? А ты им деньги, деньги, деньги.

Я уже министра и Головченко предупредил. Они: дай, Беларуськалий, дай деньги. Ну, даст. Но ты дай результат. А то поехали и удивили весь мир в Токио со знаком «минус». Физкультура есть, а большого спорта нет», – приводит слова президента Pressball.by.

Напомним, сборная Белоруссии последний раз принимала участие в Олимпийских играх в 2010 году, заняв 3-е место в группе и в квалификации плей-офф уступив Швейцарии (2:3). Также белорусская команда выступала на Играх 1998 и 2002 годов.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин считает, что Белоруссия может выступить на следующих Олимпийских играх под нейтральным флагом.