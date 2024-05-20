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В отношениях СБУ и ГУР увидели вражду из-за борьбы за взятки

РИА Новости: СБУ и ГУР поссорились из-за борьбы за коррупционные финансы

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ГУР Минобороны

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и служба безопасности страны (СБУ) ведут борьбу за взятки и откаты, из-за чего между ведомствами Василия Малюка и Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) тлеет конфликт, уверен замруководителя пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, его цитирует РИА Новости.

«Предприниматели... постоянно платили СБУ деньги, а эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут ГУР. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт», — объяснил Лисняк.

При этом, как отметил чиновник, в случае, если представитель бизнеса отказывается платить, то на него оказывают давление с одной либо с другой стороны.

До этого сообщалось, что Польша отменила запланированные на 14 мая переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против ряда украинских переговорщиков.

Ранее на Украину вернулся подозреваемый в коррупции заместитель министра.

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