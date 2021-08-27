Романцев назвал игрока, который напоминает ему молодого Карпина

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался по поводу игры хавбека подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

«Считаю Дениса очень качественным и разносторонним полузащитником, умеющим не только организовать атаку, но и завершить ее. Кроме того, он обладает хорошим первым пасом, чего не хватает при выходе из обороны сегодняшней сборной», — цитирует Романцева «СЭ».

Также специалист заявил, что Глушаков в своем нынешнем состоянии помог бы и «Спартаку».

«Думаю, что в своем сегодняшнем состоянии Глушаков очень бы пригодился и красно-белым. А своими лидерскими качествами он напоминает мне молодого Карпина. Уверен, если Денис продолжит выдерживать свой нынешний уровень, то место в сборной для него обязательно найдется», — сказал Романцев.

Глушаков становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны в составе «Спартака».

Последний матч за сборную России 34-летний хавбек провел против команды Бразилии 23 марта 2018 года. Всего в составе национальной команды полузащитник сыграл 57 матчей, забив пять мячей. Футболист является участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов и чемпионата мира – 2014.

Ранее Денис Глушаков заявил, что его убрали из сборной России из-за интриг.