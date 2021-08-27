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Украинский защитник «Зенита» рассказал, кого хотел в соперники по Лиге чемпионов

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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб с берегов Невы сыграет в группе Н с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и «Мальме».

«Вообще хорошая жеребьевка. Если честно, хотел «Ливерпуль». Я там просто не играл. А так — нормально. Но получается, что с «Челси» и «Юве» уже играл. Очень крутые команды, крутые футболисты в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые. Но думаю, мы на «Газпром Арене» тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 14–15 сентября.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, а также оценил шансы петербургского клуба на выход из группы.

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Футбол. Лига чемпионов
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