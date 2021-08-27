Работавший курьером россиянин установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1 000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх — 2020 в Токио.

Велогонщик преодолел дистанцию за 1 минуту 10,450 секунды. Предыдущий рекорд в классе С1 принадлежал китайцу Жангу Ли — 1:11,166.

Однако достижение продержалось недолго: после выступления Асташова еще три спортсмена смогли проехать быстрее и обновили мировой рекорд, вытеснив россиянина на четвертую строчку.

Итоговая тройка призеров выглядит так: Жангу Ли (Китай) — золото, Александр Лет (Франция) — серебро, Джеко Гасс (Великобритания) — бронза.

Ранее сообщалось, что Михаил Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В квалификации соревнований Асташов также установил мировой рекорд. Он прошел дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

В феврале 2020 года российский паралимпиец устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. Асташов, у которого нет рук и ног, работал на протезах. Он заявлял, что работал курьером ради нового опыта, а не заработка средств для подготовки на Паралимпиаду.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.