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Стало известно, сколько «Ман Сити» предложил «Ювентусу» за Роналду

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Reuters

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Ювентусу» по нападающему Криштиану Роналду. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб предложил 30 миллионов евро за игрока сборной Португалии.

Ранее сообщалось известно, что «Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере Роналду.

36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

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Футбол. Чемпионат Италии
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