Президент «Ниццы» обвинил игрока «Марселя» во лжи из-за фото повреждений

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер обвинил хавбека «Марселя» Маттео Гендузи во лжи из-за фото повреждений в результате драки с фанатами «Ниццы» во время матча третьего тура чемпионата Франции.

«За исключением фотографии, которую можно встретить повсюду, в отношении игроков «Марселя» не было никакого насилия. Между прочим, этих следов на шее, которые показывает Гендузи на фото, на поле у него не было», — цитирует президента L'Equipe.

Напомним, инцидент произошел на 75-й минуте встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

Ранее префект департамента Приморские Альпы заявил о закрытии фанатской трибуны стадиона «Ниццы» после того, как болельщики клуба напали на игроков «Марселя» в матче третьего тура чемпионата Франции.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB