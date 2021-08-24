Экс-жена Мамаева — о скандальном интервью бывшего мужа: Дзюба на его фоне просто померкнет

Бывшая супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана прокомментировала скандальное интервью своего бывшего мужа Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ».

«Я готова пройти детектор лжи в любой передаче и рассказать, как на самом деле все было, если Павел очень хочет эту тему обсудить.

Скажу честно, я не думала, что Паша будет обо мне такого плохого мнения и решит, что я буду обсуждать его личные желания или личную интимную жизнь со всей страной. Но раз он делает такие заявления, что я посылаю водителя в секс-шоп за игрушками для геев, чтобы его опорочить, я могу сказать, что с такими успехами Дзюба на его фоне просто померкнет», — заявила Алана на видео в истории Instagram.

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Мамаев перешел в «Ростов» в 2020 году. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Павел Мамаев рассказал о том, как жила его бывшая жена Алана, пока он находился в тюрьме.