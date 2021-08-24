Гимнастка Аверина получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Аверина представлена к награде указом президента России Владимира Путина от 24 августа 2021 года за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Арина Аверина завоевывала золотые медали на чемпионатах мира в Софии-2018 и Баку-2019 в командных соревнованиях, а также взяла два золота на чемпионате мира в Пезаро-2017 - в упражнениях с мячом и лентой.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее Линой Ашрам рассказала об эмоциях во время выступления на Играх в Токио.