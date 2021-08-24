Глава российской делегации опроверг инцидент с украинцами на Паралимпиаде

Глава делегации Паралимпийского комитета России (ПКР) и исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что украинская делегация находилась рядом с россиянами на церемонии открытия Игр.

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочник кто-то, на ровном месте придумывает», — приводит слова Рожкова «РИА Новости».

Напомним, комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что украинским паралимпийцам приказали уйти с церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не сидеть рядом с российскими спортсменами. Журналист сообщил, что паралимпийцы двух стран расположились рядом друг с другом на Олимпийском стадионе в японской столице, где проходит мероприятие.

Ранее член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал инцидент с участием украинских и российских паралимпийцев на церемонии открытия.