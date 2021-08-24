Третьяк назвал несправедливыми примененные к нему санкции WADA

Глава Федерации хоккея России выразил недовольство примененными к нему санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Кто только не писал в мою защиту — и американцы, и канадцы, и международная федерация. Объясняли, что депутат Госдумы — не министр, а представляет жителей определенного региона. Мне куда-то поехать, как недавно в Латвию, можно только с разрешения высшего руководства принимающей страны», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что для посещения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине ему также нужно приглашение первых лиц Китая. Он добавил, что премьер-министр Финляндии Санна Марин разрешила ему прилететь на чемпионат мира — 2022, но не в составе делегации сборной России.

«Хотя я отработал 12 лет в МОК (Международном олимпийском комитете) вместе с его нынешним президентом Томасом Бахом. Это несправедливо! Наказывают всех, вплоть до депутатов, а не только людей, принимающих допинг. В МОК многие были в шоке от этого решения», — добавил глава ФХР.

В марте 2021 года Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (ИИФХ), так как является депутатом Госдумы.

Согласно требованиям WADA, российские официальные лица не имеют права занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях, а также входить в состав делегаций национальных команд на крупных международных турнирах.

Ранее уход Третьяка из ИИХФ назвали печальным днем для международного хоккея.