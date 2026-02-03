Дана Борисова не верит, что у Долиной была одна квартира

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Telegram-каналом «Звездач» отказалась верить, что у Ларисы Долиной была только одна квартира перед скандалом с выселением.

Борисова подчеркнула, что Долина – известная и востребованная певица. Телеведущая считает, что артистка могла себе позволить купить не одну недвижимость. Она привела в пример себя и себя дочь Полину. Телеведущая рассказала, что за свою менее успешную, чем у Долиной, карьеру приобрела апартаменты бизнес-класса.

«Это безобразие! Еще и собственный пруд, еще и с человеком так поступила, еще и просится в чужие квартиры — вот тебе и Лариса Долина. Осадочек от ее поступка у всех окружающих остался», — поделилась Борисова.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. 1 февраля Долина сообщила, что снимает жилье.

