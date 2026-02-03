Боец «Орлана» ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

Гладков: боец «Орлана» пострадал во время атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что боец получил ранение при выполнении служебных задач в селе Зозули в Борисовском округе. По словам Гладкова, сослуживцы доставили военнослужащего в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. После оказания первой помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в селе Глотово Грайворонского округа был ранен мирный житель. Гладков сообщил, что вражеский дрон ударил по автомобилю, в котором находился мужчина. Его госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу с баротравмой.

В подразделении «Орлан» служат подготовленные специалисты, включая бойцов из самообороны, которые активно защищают территории Белгородской области, уничтожают беспилотники ВСУ, оберегают небо.

До этого Гладков сообщил, что Белгородскую область атаковал один из новейших дронов-камикадзе ВСУ самолетного типа под названием «Жук». По информации губернатора, беспилотник сбили в Белгородском округе в промежуток с 07:00 мск 2 февраля по 07:00 мск 3 февраля.

