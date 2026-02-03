Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Боец «Орлана» ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

Гладков: боец «Орлана» пострадал во время атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что боец получил ранение при выполнении служебных задач в селе Зозули в Борисовском округе. По словам Гладкова, сослуживцы доставили военнослужащего в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. После оказания первой помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в селе Глотово Грайворонского округа был ранен мирный житель. Гладков сообщил, что вражеский дрон ударил по автомобилю, в котором находился мужчина. Его госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу с баротравмой.

В подразделении «Орлан» служат подготовленные специалисты, включая бойцов из самообороны, которые активно защищают территории Белгородской области, уничтожают беспилотники ВСУ, оберегают небо.

До этого Гладков сообщил, что Белгородскую область атаковал один из новейших дронов-камикадзе ВСУ самолетного типа под названием «Жук». По информации губернатора, беспилотник сбили в Белгородском округе в промежуток с 07:00 мск 2 февраля по 07:00 мск 3 февраля.

Ранее Белоусов оценил эффективность российских систем ПВО.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!