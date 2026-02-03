Размер шрифта
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинение

СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил обвинение 38-летнему мужчине, который был задержан по делу об убийстве девятилетнего мальчика из Красносельского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, 30 января обвиняемый, передвигаясь на автомобиле от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания, посадил в транспортное средство девятилетнего мальчика. На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших во время конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и ударил его кулаком в область головы. В результате несовершеннолетний умер на месте. Спустя некоторое время мужчина попытался скрыть преступление, сбросив тело мальчика в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем злоумышленник был оперативно задержан.

Как рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов, задержанный по делу об убийстве девятилетнего мальчика скрыл следы преступления. По его словам, после убийства ребенка мужчина помыл машину, которая была местом преступления, уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в его доме, а также другие файлы на технических средствах.

Ранее мать убитого в Петербурге мальчика рассказала о поведении сына перед произошедшим.
 
