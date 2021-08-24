Президент Танзании заявила, что футболисткам сложно найти мужа из-за плоской груди

Президент Танзании Самия Сулуху во время встречи с мужской молодежной сборной высказалась о футболистках национальной команды страны, передает «Би-би-си».

«Если мы пригласим их сюда и выстроим в ряд, то тех из них, у кого плоская грудь, вы можете перепутать с мужчинами. И, судя по ним, семейная жизнь для них лишь мечта», — заявила Сулуху.

Отмечается, что президента раскритиковала оппозиция, посчитав такие слова унизительными для женщин.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана. По информации источника, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и крайне тревожной. 15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан» (организация запрещена в России), президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.