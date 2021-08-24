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Наставник «Ротора» Хохлов ответил противникам отмены лимита на легионеров

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РПЛ

Наставник волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов объяснил противникам отмены лимита на легионеров, почему он против их позиции, передает «Спорт день за днем».

«Пусть эти люди задумаются, почему сборная не всегда играет впечатляюще. Наверное, потому что мы искусственно создаем места для футболистов, которые уже потом или попадают в сборную, или из них нам приходится выбирать игроков для команды», — сказал Хохлов.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов. Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об уровне клубного футбола в России.

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Футбол. Чемпионат России
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