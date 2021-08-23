Сборная России по пляжному футболу разгромила Японию и вышла в 1/4 ЧМ

Сборная России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу одержала крупную победу над командой Японии со счетом 7:1. Таким образом, россияне вышли в четвертьфинал турнира с первого места в группе.

На групповом этапе хозяева турнира в дополнительное время обыграли команду США (5:4), а также одержали победу над Парагваем в серии пенальти 4:4 (5:4). В активе хозяев турнира шесть набранных очков, столько же у сборной Японии, но разница забитых и пропущенных мячей позволила россиянам возглавить группу А.

В четвертьфинале домашнего ЧМ сборная России сыграет с командой Испании.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

С 19 по 29 августа в Москве проходит чемпионат мира по пляжному футболу. В группе А помимо России выступают США, Парагвай, Япония.

Ранее полиция задержала двух человек за то, что они вывесили бело-красно-белый флаг во время матча между сборными Беларуси и Швейцарии на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.