Хабиб: интервью с Гордоном? Если он хочет обсудить со мной политику, то это невозможно

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о предпочитаемых вопросах от журналистов.

«Интервью с Гордоном? Если он хочет обсудить со мной политику, то это невозможно. Я устал ее обсуждать. Я еще не встречал журналиста, который мог бы меня раскрыть. Все задают вопросы: как в ноги пройти, как ударить. Да, я хорошо умею драться, но это моя не самая сильная сторона.

Вы, конечно, журналисты, простите. Вы все великие. Но у вас одинаковые вопросы. Мне было бы интересно обсудить, почему Роналдо не дали «Золотой мяч» в 1994 году, как получилось, что Беланов стал лучшим игроком в 1986 году при Марадоне. Много вопросов, которые хотелось бы обсудить», — приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.