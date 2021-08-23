Ковальчук прокомментировал слухи о завершении карьеры

Российский нападающий Илья Ковальчук отреагировал на слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, который заявил, что 38-летний форвард может завершить профессиональную карьеру.

«Волков — мой друг? Друг – это очень громкое слово, и друзей много не бывает. Предлагаю слово «знакомый». Слушайте, если я начну комментировать каждый слух, это будет несерьезно. Так что здесь к Алексею больше вопрос, почему он так сказал. Я не знаю, откуда у него появилась эта информация. Но точно не от меня», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009), трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и Авангарда (2015, 2017, 2021). В НХЛ Ковальчук становился лучшим новичком сезона 2001 и лучшим снайпером — 2004.

Ранее Илья Ковальчук после мастер-класса в Туле вспомнил, в каких условиях тренировался в детстве.