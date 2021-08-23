Агент Антона Миранчука назвал главу медицинского штаба «Локомотива» иудой

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, выразил недовольство работой медицинского штаба клуба.

Представитель футболиста заявил, что хавбек испытывает проблемы со здоровьем с января 2021 года.

«Мало кто знает, но с января месяца этого года, прямо с первого сбора, у Антона серьезная проблема в области приводящей мышцы передней поверхности бедра. Все это сказывается на тазобедренном суставе, все собирается и скапливается», — цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».

По словам агента, футболисту приходится иногда применять обезболивание

«К сожалению, медицинский штаб возглавляет человек, которого на этой должности быть не должно просто по определению. Потому что он иуда в первую очередь», — добавил представитель Миранчука.

Шпинев сказал, что директор медицинского департамента «Локомотива» Алексей Репетюк не должен занимать эту должность.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Миранчук не выходил на поле в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов расстаться с большей частью лидеров команды.