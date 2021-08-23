Российские хоккеистки потерпели крупное поражение от Канады на ЧМ-2021

Женская сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года.

Встреча, прошедшая в Калгари на «УинСпорт-Арене», завершилась со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) в пользу хозяек первенства. В составе победителей отличились Сара Филье, Элла Шелтон, Эрин Эмброуз, Мелоди Дауст и Ребекка Джонстон. У российской команды шайбу забросила Ольга Сосина.

В матче первого тура россиянки обыграли Швейцарию со счетом 3:1, а Канада оказалась сильнее Финляндии – 5:3.

В следующих встречах сборная России сыграет с США и Финляндией.

Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября. Действующим победителем первенства является команда США.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин выступил с докладом о работе сборной России на заседании экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/21.

Хоккей. Женский чемпионат мира. Группа A

Канада — Россия — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

1:0 — Филье — 27:29 (4x4)

2:0 — Шелтон (Дженнер, Белл) — 29:11

3:0 — Эмброуз (Томпсон, Пулен) — 33:48

4:0 — Дауст (Спунер, Нурс) — 42:00

5:0 — Джонстон (Кларк, Фаст) — 54:09

5:1 — Сосина — 59:59 (5x4)