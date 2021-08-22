В сборной России зафиксировали два положительных теста на COVID перед Паралимпиадой

Глава делегации Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что в национальной команде зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

«Все прибывшие в Токио члены делегации ПКР были протестированы отрицательно в аэропорту. При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации — тренера и врача команды — на второй день были выявлены положительные тесты. В настоящий момент оба помещены в карантин», — цитирует Рожкова ТАСС.

Летние Паралимпийские игры пройдут в японской столице с 24 августа по 5 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом на них не допустят болельщиков.

Ранее организаторы летних Паралимпийских игр в Токио в общей сложности зафиксировали 101 случай инфицирования COVID-19. Речь о людях, которые задействованы в проведении соревнований. Наибольшее число случаев коронавируса (67) подтвердилось среди работников, нанятых для организации Игр.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа без зрителей. При этом Паралимпийские игры в японской столице организуют с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.