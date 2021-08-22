Медведев иронично высказался о столкновении с камерой во время игры с Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о столкновении с телекамерой в полуфинальной встрече против соотечественника Андрея Рублева на турнире серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

«Надо было еще в первом или втором круге сказать, что это может быть опасно. Ой, постойте...» – написал россиянин в комментариях в Instagram Tennis TV.

Перед одной из первых встреч в Цинциннати россиянин просил подвинуть стоящую на корте камеру.

Встреча завершилась победой Рублева со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Медведев выполнил восемь подач навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Андрей Рублев сделал два эйса, допустил пять двойных ошибок и сделал четыре брейка при десяти брейк-пойнтах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале турнира Рублев встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее Рублев прокомментировал победу над соотечественником в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.