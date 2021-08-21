Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор начал тренировки на велотренажере после страшного перелома ноги, который он получил 11 июня во время поединка против Дастина Порье.

«Пять недель, пять дней после операции, и я вернулся на велосипед. Работаю в глобальном центре физиотерапевтических тренировок и восстановления», — написал Макгрегор в Twitter.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее сообщалось, что Макгрегор проведет благотворительный боксерский бой, находясь в инвалидной коляске. Его противником в со-главном событии станет его соотечественник — пародист Эл Форан.