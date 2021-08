Испанский футболист забил невероятный гол со своей половины поля

«Фарул» в матче шестого тура чемпионата Румынии обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 3:0. На 12-й минуте счет открыл Хетафе Бетанкор. Он же удвоил преимущество, забив на 53-й минуте мяч со своей половины поля. Финальный счет установил Гиорги Гани.

Румынский журналист Эмануэль Рошу опубликовал в своем Twitter дальний голевой удар Бетанкора.

Чемпионат Румынии. Шестой тур

«Фарул» — «Динамо» Бухарест — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Бетанкор, 12; 2:0 — 53; 3:0 — Ганя, 57.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном YouTube-канале десятку лучших голов европейского сезона-2020/21. Лучший мяч забил форвард сборной Чехии Патрик Шик. Он забил гол со своей половины поля.

BREAKING | Spanish striker Jefte Betancor just scored from HIS OWN half for Hagi's Farul against Dinamo. What a historical shot, beautiful! Sad for Dinamo's keeper, Esanu, who slipped. pic.twitter.com/hzImEpMv0l