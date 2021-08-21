Месси и Неймар вместо матча «ПСЖ» улетели в гости к Суаресу в Испанию

Футболисты «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар пропустили матч третьего тура чемпионата Франции против «Бреста» (4:2). По информации Mundo Deportivo, нападающие отправились в Испанию для встречи с бывшим одноклубником Луисом Суаресом, с которым Месси и Неймар выступали за «Барселону». Журналисты издания заметили футболистов у дома уругвайца в Кастельдефельсе, пригороде Барселоны.

Сейчас Суарес является футболистом мадридского «Атлетико».

Месси после перехода еще не сыграл ни одного матча за парижский клуб.

Напомним, Неймар и Месси не сыграли ни в одном из стартовых туров Лиги 1.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее футболист мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».