FIG отказалась предоставить судейские протоколы по итогам выступления сестер Авериных

Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить протоколы по итогам выступления российских спортсменок Дины и Арины Авериных на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС рассказал руководитель делегации олимпийской команды на Играх в Токио Андрей Конокотин.

Конокотин заявил, что в Олимпийский комитет России поступило письмо с пояснениями за подписью Генерального секретаря FIG Николаса Буомпана.

«Важно отметить, что помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами еще в Токио — 7 и 8 августа», — сказал Конокотин.

Ранее Международная федерация гимнастики осталась довольна судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на Играх в Токио.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.