Салах в ближайшее время может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории

Форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым в истории игроком команды. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что стороны уже начали переговоры по новому контракту. Действующее соглашение египтянина действует до 2023 года. Договор может быть продлен до 2025 года.

В настоящее время он зарабатывает около € 233 тыс. в неделю.

Салах пополнил состав «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из итальянской «Ромы». Стоит отметить, что в своей карьере египетский форвард защищал цвета еще одного английского клуба — форвард выступал за лондонский «Челси» с 2014 по 2016 год.

В составе «Ливерпуля» Салах выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) сезона-2019/20 и Лигу чемпионов в 2019 году. Также он стал обладателем Суперкубка УЕФА.

«Ливерпуль», набравший 69 очков, занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2020/21 и смог пробиться в Лигу чемпионов.

Ранее в сезоне-2013/14 московский «Спартак» хотел приобрести египтянина Мохамеда Салаха, который тогда выступал за швейцарский «Базель».