Александр Емельяненко назвал случайностью свое последнее поражение

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в Instagram перепостил фрагмент из интервью, посвященное бойцу Магомеду Исмаилову, которое он давал ранее на YouTube-канале «Руки выше».

«Мага Исмаилов — хороший боец, смешной парень и веселый блогер. От реванша со мной он отказался. Понимает, что нанести мне рассечение было случайностью. Я ему несколько раз предлагал, но он сказал, что больше со мной драться не будет.

Он говорил, что я попал по нему пару раз? Да, пару раз попал — у него голова как колокол гудела. Поэтому, наверно, и отказывается», — сказал Емельяненко.

Также он подписал видео: «Лысый, ты же понимаешь, что это было случайно? Хороший ты парень, драться больше не будем».

Бойцы провели поединок прошлым летом — 24 июля, на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). В поединке победа досталась Исмаилову, который отправил своего соперника в технический нокаут.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Магомед Исмаилов отказался от реванша с Александром Емельяненко.