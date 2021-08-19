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«Ростов» отказался отдавать в аренду футболиста в клуб АПЛ

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РИА Новости

«Ростов» отказал клубу Английской премьер-лиги «Норвичу» в аренде норвежского хавбека Матиаса Норманна. Об этом сообщает Eurostavka.

По данным источника, английский клуб был готов заплатит €2 млн за аренду на один год.

В соглашение «Норвич» намеревался включить опцию выкупа за €14 млн + 2 млн в качестве бонусов. Это предложение не устроило российский клуб, так как выкуп был фактически необязательным.

Таким образом, «Ростов» мог потерять своего ключевого игрока центра поля, равноценной замены за меньшие деньги не нашел бы, да и не факт, что в итоге «Норвич» решился бы на выкуп. На данный момент переговоры между клубами продолжаются.

Норманн перешел в «Ростов» в зимнее трансферное окно 2019 года из английского «Брайтона». С 2017 по 2018 год полузащитник выступал в норвежском «Мольде». В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) норвежец провел 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в «Ростове» пошутили над комплектом формы туринского «Ювентуса».

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Футбол. Чемпионат России
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