Стало известно, с кем сборная России по хоккею сыграет в первом матче на ЧМ-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание чемпионата мира — 2022, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

В группа А помимо России сыграют: Канада, Германия, Дании, Словакия, Казахстан, Швейцария и Италия. Эти команды проведут свои матчи на «Хартвалл Арене» в Хельсинки. Россияне откроют турнир против Словакии. Матч состоится 13 мая в 16:20 по московскому времени.

В группе B выступят сборные США, Чехии, Финляндии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании. Игры пройдут на Tampere Deck Arena в Тампере.

Турнир пройдет с 13 по 29 мая 2022 года. Встречи в обоих городах пройдут со зрителями.

Расписание сборной России на групповом этапе:

13 мая, 16:20 Россия — Словакия

15 мая, 16:20 Россия — Казахстан

16 мая, 20:20 Россия — Германия

18 мая, 16:20 Россия — Италия

21 мая, 12:20 Дания — Россия

22 мая, 20:20 Швейцария — Россия

24 мая, 20:20 Канада — Россия.

Ранее сообщалось, что новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич раскритиковал выступление сборной России на чемпионате мира — 2021 в Риге.