Тренер пловцов из Вьетнама умер на карантине по возвращении с Олимпиады

Тренер сборной Вьетнама по плаванию Хуан Гохуэй скончался на карантине после возвращения с летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, сообщает vietnamnews.vn.

«Мы находимся в изоляции, поэтому пока не знаем ситуации и ждем результатов полицейского расследования», — заявил глава вьетнамской делегации на соревнованиях в японской столице Тран Дук Фан.

Функционер отметил, что специалист был вакцинирован против коронавируса.

Издание vnexpress.net также сообщает, что, по версии правоохранительных органов, причиной смерти тренера стало самоубийство.

Гохуэй работал со сборной Вьетнама по плаванию с 2003 года. Под его руководством Нгуен Хюи Хоанг завоевал золото юношеских Олимпийских игр 2018 года, а также серебро и бронзу на Азиатских играх — 2018 в Джакарте.

Ранее сообщалось, что наставник женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич разбился на мотоцикле во время поездки по пересеченной местности. Он тренировал американских рапиристок на Олимпийских играх 1996, 2000, 2004, 2016 и 2020 годов. На ОИ в Токио его подопечная Ли Кифер завоевала первую в истории США золотую медаль в женской рапире