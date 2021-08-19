Кержаков: если Дюпин смог попасть в сборную России, почему я не смогу?

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о своих перспективах в сборной России, передает «Матч ТВ».

«Сборная? Думал об этом вопросе. Почему нет? Для этого нужно показывать хорошую игру. Это не общие слова. Как еще попадать в сборную? Только за счет качественной игры ты можешь получить вызов в национальную команду. Да, возможно, мне нужно прыгнуть выше головы. Это возможно. Дюпин смог — почему я не смогу?» — сказал Кержаков.

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее экс-футболист сборной «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Хорватии в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.