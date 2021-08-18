УАФ официально назначила исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины

Украинская Ассоциация футбола (УАФ) официально объявила о назначении Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации. О сроках контракта с 64-летним специалистом, не сообщается. Под руководством Петракова сборная Украины будет готовиться к осенним матчам квалификации к ЧМ-2022.

Одним из ассистентов 64-летнего Петракова будет Андрей Анненков, с которым тренер работал в сборной Украины U-20, ставшей в 2019 году чемпионом мира.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

Ранее экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал «Газете.Ru» назначение Александра Петракова на пост главного тренера сборной Украины по футболу.