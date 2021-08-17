Вяльбе заявила, что Ласицкене можно дать звание Героя России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями от победы российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Олимпиаде в Токио, передает РИА «Новости».

«Болели за Машу Ласицкене всей семьей, думаю, ей Героя России можно давать. Учитывая, в какой ситуации находится наша легкая атлетика, она себя показала большим молодцом. Это спортсменка, чемпионка с большой буквы», — заявила Вяльбе.

На Олимпиаде-2020 Ласицкене завоевала золото, прыгнув на 2,04 м. Легкоатлетка также является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным для ее дисциплины.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Игры стали самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339).

На Олимпиаде в Токио российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ласицкене высказалась о критике, которой подверглась у себя на родине бронзовый призер Олимпийских игр в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих после совместной фотографии с россиянкой.