Боец Харитонов объяснил, почему он не является патриотом

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов рассказал о своем отношении к патриотизму, передает »Спорт-Экспресс».

«Я не могу назвать себя патриотом своей страны. Я зарабатываю деньги не в России, а в Америке и Японии. Я люблю свою страну, в которой вырос и воспитывался. В России начал зарабатывать только тогда, когда поднялся за границей. Если бы сидел в России и никуда не выезжал, то по-прежнему выходил бы драться за $200-300 и подрабатывал таксистом, грузчиком или охранником», — сказал Харитонов.

Харитонов провел в октагоне 37 побед, одержав 30 побед. 23 февраля 2020 россиянин одолел Фернандо Родригеса.

Ранее Российский боец Bellator Сергей Харитонов высказался об извинениях избившего его экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева.

Спортсмен заметил, что все люди имеют право на ошибку — стороны конфликта уже помирились и закрыли все вопросы.