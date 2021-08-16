Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Ринат Дасаев прокомментировал вызов голкипера московского «Локомотива» Гилерме на сентябрьские матчи национальной команды России, передает «Чемпионат.com».

«Гилерме выходит и привозит себе мячи, что в «Локомотиве», что в сборной. При чем тут опыт? Если бы был опытный и хорошо играл – я бы понял, но он не показывает игру, достойную сборной России», — сказал Дасаев.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России. За сборную России вратарь выступает с 2016 года. Он не попал в заявку команды на Евро-2020, на котором подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу на сентябрьские матчи национальной команды России.