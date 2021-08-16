В сборную России по футболу приглашали Акинфеева

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что в национальную команду приглашался голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, передает «Чемпионат.com».

«Тренер вратарей Виталий Витальевич Кафанов с Акинфеевым говорил. Игорь отказался, потому что нужно восстанавливаться, проводить время с семьей. Это нормально. Я в 33 тоже отказался», — сказал Карпин.

В 2018 году Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Он выступал за национальную команду на протяжении 15 лет, а сейчас является основным голкипером ЦСКА.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Карпин рассказал о возможном возвращении в сборную Акинфеева.