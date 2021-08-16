Стало известно, за счет чего Дзюба может остаться в «Зените»

Контракт «Зенита» с нападающим Артемом Дзюбой истекает по окончании сезона 2021/22. Соглашение может быть автоматически продлено при условии, что форвард проведет на поле больше 70 процентов игрового времени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги Дзюба сыграл лишь один полный матч.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России. За 157 матчей в майке «Зенита» форвард забил 74 мяча.

За сборную России нападающий сыграл в 41 матче, в которых забил 27 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в национальной команде, которой руководит Валерий Карпин.