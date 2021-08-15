Стало известно, кто станет преемником Шевченко в сборной Украины

Сборную Украины по футболу после отставки Андрея Шевченко возглавит Александр Петраков, информирует Meta-ratings.com.ua.

Как сообщает источник, новый наставник команды будет официально представлен 17 августа, на исполкоме Украинской ассоциации футбола (УАФ). Одним из ассистентов 64-летнего Петракова будет Андрей Анненков, с которым тренер работал в сборной Украины U-20, ставшей в 2019 году чемпионом мира.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что УАФ подпишет контракт с Сергеем Ребровым в качестве главного тренера сборной Украины на два года.

Украинец будет тренером сборной в отборе на чемпионат мира — 2022 и чемпионат Европы — 2024. Соглашение может быть продлено еще на год после итогов отбора на Евро.